Daimler investiert 250 Millionen US-Dollar in Russland und baut ab 2019 Mercedes-Autos in Moskau

Quelle: Reuters Trotz Sanktionen und Verschlechterungen in den Beziehungen zwischen Russland und der EU will Daimler auf dem russischen Markt Flagge zeigen.

Der deutsche Autobauer Daimler hat sich für eine Investition in Höhe von 250 Millionen US-Dollar in der Region Moskau entschieden. Ab 2019 sollen alle Automobile der Premium-Klasse für den russischen Markt auch in Russland produziert werden.