RT Deutsch-Expertenbefragung zur russischen Wirtschaft: "Rohstoffabhängigkeit ist noch viel zu hoch"

von Ali Özkök

Wenn die russische Wirtschaft weiter in ihrem derzeitigen Tempo expandiert, wird sie das derzeitige Bruttoinlandsprodukt bis 2035 um 150 Prozent erhöhen können. Möglich wären jedoch auch 200 Prozent, sagte der Finanzexperte Alexei Kudrin beim internationalen Gaidar-Wirtschaftsforum in Moskau.

Im Gespräch mit RT Deutsch bestätigte unterdessen der Chefökonom der Eurasischen Entwicklungsbank, Yaroslav Lissovolik, das russische Potenzial für ein deutliches Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Er erklärte:

Ich glaube, dass das Ziel, das Bruttoinlandsprodukt der russischen Wirtschaft bis 2035 zu verdoppeln, durchaus machbar und realistisch ist. Moskau kann jetzt früh mit Reformen beginnen. Diese müssen in den Bereichen der Produktivität geschehen, während die Interventionspolitik des Staates in die Ökonomie reduziert werden muss. Das Investitionsklima muss ausgebaut werden. Wenn wir über Wachstum reden, dann müssen wir uns eingestehen, dass der treibende Motor langfristig Investitionen sein werden und nicht der Konsum, wie wir es in den letzten Jahren sehen konnten. Investitionen werden eine zentrale Rolle spielen, was auch die Arbeitsproduktivität des Landes beeinflussen könnte. Wenn also die Investitionen stimmen, könnte die Stärkung der Produktivität zu einem zweiten Standbein Russlands werden. In Sachen Arbeitsproduktivität kann Russland noch viel aufholen. Langfristig kann Russland große Schritte machen, aber es muss Wirtschaftsreformen entschieden durchsetzen.