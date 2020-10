China und Russland wollen Handel in US-Dollar und Euro durch einheimische Währungen ersetzen.

Die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU), ein Analogon zur EU im postsowjetischen Raum, wird damit beginnen, im Handel eigene Währungen zu verwenden, statt Euro und US-Dollar, die den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten und China dominieren.

Dies ist ein Konsens, auf den man sich am Montag im Rahmen eines virtuellen Forums geeinigt hat. Dieses war der Integration der fünf EAWU-Mitgliedsstaaten mit Chinas außenpolitischer Vorreiterinitiative der sogenannten Neuen Seidenstraße gewidmet. Die im Jahr 2010 gegründete EAWU besteht aus Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan und Russland und bemühte sich in den vergangenen Jahren aktiv um eine engere Beziehung zu Asien und insbesondere zu Peking. Der Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftskommission Sergei Glasjew erklärte:

Um die wachsenden Risiken zu vermeiden, müssen wir auf nationale Währungen umstellen. Diese Arbeit ist im Gange und wir erhöhen kontinuierlich den Anteil der Zahlungen in nationalen Währungen, sowohl in der EAWU als auch im Ausland, auch wenn er bescheiden bleibt. Zum Beispiel wird nur die Hälfte der Zahlungen in der EAWU in nationalen Währungen getätigt, mit China ist der Anteil der Zahlungen in Rubel und Yuan mit 15 Prozent noch geringer.