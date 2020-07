Die Gewinner in der Krise: Amazon verzeichnet Rekordgewinn, Apple erzielt Plus im iPhone-Geschäft

Die vier Tech-Schwergewichte Google, Facebook, Apple und Amazon präsentierten am Donnerstag ihre Zahlen für das zweite Quartal. Alle übertrafen die Markterwartungen und erzielten weiterhin Milliardengewinne – auch wenn Google den ersten Umsatzrückgang erlebte.

Als ganz klarer Gewinner der Krise unter den Technologie-Giganten sticht der weltgrößte Online-Versandhändler Amazon heraus. Im zweiten Quartal schoss der Umsatz im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 88,9 Milliarden Dollar (75,1 Mrd Euro) hoch. Das Unternehmen stellte in den letzten Monaten rund 175.000 neue Mitarbeiter ein. Obwohl Amazon Verluste in Milliardenhöhe aufgrund von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie prognostiziert hatte, verdoppelte sich der Nettogewinn des Unternehmens aus dem kalifornischen Silicon Valley im Vergleich zum Vorjahr von 2,6 Milliarden Dollar auf 5,2 Milliarden Dollar. Gründer und Amazon-Chef Jeff Bezos bezeichnete das Ergebnis als "ein weiteres höchst ungewöhnliches Quartal".

Ich könnte nicht dankbarer und stolzer auf unsere Mitarbeiter rund um den Globus sein. Wie erwartet, haben wir im Quartal über vier Milliarden Dollar für zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Coronvirus-Pandemie ausgegeben, um in dieser Zeit der hohen Nachfrage die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und Produkte an die Kunden zu liefern", hieß es in einer Pressemitteilung von Bezos.