Interview zur Coronakrise: Volkswirt warnt vor Kollaps der Weltwirtschaft

In Europa soll ein 750 Milliarden Euro schweres Corona-Hilfspaket die Konjunktur wieder ankurbeln. Ob das reicht und wie es um die wirtschaftliche Lage in Deutschland, Europa und der Welt bestellt ist, darüber sprach RT Deutsch mit dem Volkswirt Prof. Hansjörg Herr.

Die Forschungsschwerpunkte von Professor Herr sind unter anderem das Weltwährungs- und Finanzsystem, die europäische Integration und wie ein "guter Kapitalismus" aussehen kann. Prof. Dr. rer. pol. Hansjörg Herr ist pensionierter Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und arbeitet aktuell am Forschungsprojekt der Hans-Böckler-Stiftung über "Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsbedingungen in globalen Wertschöpfungsketten".

Der Ökonom warnt vor einer Deflation und sieht Deutschland in der Pflicht, die Binnenkonjunktur mit höheren Löhnen anzukurbeln. Die Wirtschaft habe sich nicht einmal von der vergangenen Finanzkrise erholt.

