Goldman Sachs: Dominanz des US-Dollars auf den globalen Märkten neigt sich dem Ende

Die wachsende Besorgnis über die Inflation in den Vereinigten Staaten könnte bedeuten, dass der US-Dollar Gefahr läuft, seine Dominanz auf dem Weltmarkt zu verlieren. Darauf wies die Investmentbank Goldman Sachs hin. Die Bank setzt auf Gold als sichere Anlage, da dieses kürzlich einen starken Wertzuwachs verzeichnet hat. Die Strategen teilten mit:

Da der Schuldenstand in den USA inzwischen 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes überschritten hat, könnten die Regierung und die US-Notenbank eine Beschleunigung der Inflation zulassen. Die Bank erklärte:

Die Experten fügten hinzu, es werde immer wahrscheinlicher, "dass es irgendwann in der Zukunft, nachdem sich die wirtschaftliche Aktivität normalisiert hat, Anreize für Zentralbanken und Regierungen geben wird, die Inflation höher treiben zu lassen, um die angehäufte Schuldenlast zu reduzieren".

Neben anderen Faktoren, die zu einem Ende der Vorherrschaft des US-Dollars führen könnten, nannten die Strategen eine erhöhte politische Unsicherheit und wachsende Besorgnis über einen weiteren Anstieg der Coronavirus-Infektionen.

Gleichzeitig wiesen die Analysten auf den rekordverdächtigen Anstieg beim Goldpreis hin:

Gold ist die Währung in der letzten Instanz, insbesondere in einem Umfeld wie dem gegenwärtigen, in dem die Regierungen ihre Fiat-Währungen abwerten und die Realzinsen auf Allzeittiefs drücken.