Katzen-Video: Dominoeffekt für eine Handvoll Futter fasziniert – auch Millionen Zuschauer

Ein Blogger aus Japan hat es geschafft, Millionen YouTube-Nutzer weltweit zu fesseln. In seinem unlängst veröffentlichten Video starten und bestaunen zwei Katzen den Dominoeffekt. Die Dominostein-Kettenreaktion und die Samtpfötchen lassen jeden Betrachter die Welt vergessen.

Wie sein Name erahnen lässt, ist der japanische YouTube-Kanal Cat Navi Desk auf Katzen-Videos spezialisiert. Als Hauptdarsteller fungieren zwei Miezen, die miteinander und mit verschiedenen Gegenständen interagieren oder diverse Tricks ausführen. Mit seinem jüngsten Videoclip hat der Autor des Kanals einen weltweiten Hit gelandet. Das dreieinhalb Minuten lange Video hat eine hypnotische Wirkung und hält zugleich die Zuschauer vom Anfang bis zum Ende in Atem. Die Kettenreaktion beginnt, als eine der Katzen einen Dominostein umwirft. Damit der Dominoeffekt weiterläuft, müssen die Tiere zum Beispiel einen Napf leer naschen oder eine Klingel betätigen. Am Ende bekommen die Akteure ihre ehrlich verdiente Belohnung.

Seit der Veröffentlichung am 13. März wurde das YouTube-Video mehr als 6,5 Millionen Mal abgerufen.

Mehr zum Thema - Fliege verhindert Weltrekord mit Dominosteinen