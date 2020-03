Unfaires Rennen: Pferde überraschen Autofahrer in Bogotá

Früher haben Pferde den Straßenverkehr geprägt, bis sie von Autos aus den Städten verdrängt wurden. Inzwischen sind die Tiere in modernen Metropolen eine solche Rarität, dass sie allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken, wenn sie plötzlich im Straßenverkehr mitrennen.

Heute kann kein Pferd es in puncto Schnelligkeit mit einem durchschnittlichen Auto aufnehmen. Deswegen war das Wettrennen, das sich sechs ausgebrochene Pferde und mehrere Pkw am Mittwoch in Bogotá geliefert haben, von Anfang an unfair. Da die Verwaltung der kolumbianischen Hauptstadt zudem strikte Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus verhängt hatte, mutete die Szene einige Augenzeugen apokalyptisch an. Die Aufnahmen der mitten auf der Straße rennenden Pferde verbreiteten sich rasant im Internet.

Nosotres: Todo va a estar bien en un futuro, vamos a salir de esta

Los caballos del apocalipsis en la avenida Suba esta mañana: jaja no lo creopic.twitter.com/8H5jS3XDx8 — valentina en cuarentina (@jjugodelulo) March 18, 2020

Augenzeugen alarmierten die Behörden, die die Besitzer der Pferde ausmachten. Die Tiere wurden anschließend zurück in ihren Stall befördert.

Sobre los #caballos sueltos que sorprendieron a los ciudadanos esta mañana en la Avenida Boyacá, informamos que hicimos enlace a través de la Línea 123 con @TransitoBta para atención del caso. Identificaron a cuidadores y devolvieron los animales al lugar de donde se escaparon. pic.twitter.com/ZfRw9n6aBv — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) March 18, 2020

