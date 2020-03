Riecher in vollem Einsatz: Video eines Katzenmauls sammelt fast 8,5 Millionen Views (Symbolbild)

Nachrichten über Katzen gelten allgemein als unseriös. Trotzdem scheinen sie eine hypnotische Wirkung auf das Publikum zu haben. Denn anders lässt sich nicht erklären, dass ein Video eines Katzenmauls innerhalb eines Monats rund 8,5 Millionen Views gesammelt hat.

Eine Einwohnerin der russischen Stadt Kansk hat am 9. Februar auf TikTok ein Video mit ihrem Kater veröffentlicht, das zu einem internationalen Hit wurde. Die Frau versteckte in einem vertikal aufgestellten Papprohr ein Stück Hühnchen und eine kleine Kamera. Als der Stubentiger den Geruch wahrnahm, steckte er seinen Kopf in das Rohr und fraß den Leckerbissen auf. Die Kamera nahm den Vorgang aus nächster Nähe auf.

Das Ergebnis dürfte die Besitzerin sehr überrascht haben. Neben zahlreichen russischen Zeitungen berichtete sogar die Daily Mail über den Kater. Innerhalb eines Monats sammelte die Aufnahme fast 8,5 Millionen Views allein auf TikTok.

