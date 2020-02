Video ohne Happy End: Ein Tag aus dem Leben einer Straßenbarriere in Russland (Symbolbild)

Mit Straßenbarrieren werden Problemstellen auf Straßen markiert, damit Fahrer keine Schwierigkeiten bekommen. Die Absperrungen haben es allerdings zumindest in Russland nicht leicht. Während sie Unwettern noch standhalten können, sind sie gegen russische Fahrer hilflos.

Eine Sicherheitskamera dokumentierte das Schicksal einer Straßenbarriere, die einen Tag lang an einer Straßenkreuzung im russischen Wolgograd stand. Man hatte die Absperrung aufgestellt, um Reparaturarbeiten in einem Abwasserkanal zu markieren. Im Laufe des Tages wurde die Straßenbarriere mehrmals angefahren, man brachte sie aber immer wieder an die für sie bestimmte Stelle zurück. Nach einiger Zeit blieb von der Absperrung jedoch kaum noch etwas übrig. Das Zeitraffervideo der Sicherheitskamera wurde zu einem viralen Hit.

