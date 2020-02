Kletterer will seine Fäkalien verbrennen und setzt Wald in Brand (Symbolbild)

Beim Versuch, seine große Notdurft zu verbrennen, hat ein Kletterer aus Bayern in Österreich einen Waldbrand ausgelöst. Mit den Löscharbeiten in dem unwegsamen Gelände waren Feuerwehrleute aus beiden Ländern beschäftigt. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

Ein Kletterer aus Bayern hat am Samstagvormittag mit seinem unvorsichtigen Handeln einen Waldbrand ausgelöst. Nachdem der 32-Jährige bei Pinswang an der Grenze zu Füssen im Landkreis Ostallgäu seine große Notdurft verrichtet hatte, zündete er diese an. In dem ausgetrockneten Waldgebiet erwies sich das als ein folgenschwerer Fehler, weil durch den aufkommenden Wind ein rund 60 Meter mal 60 Meter großes Waldgebiet in Brand geriet. Da der junge Mann den Brand umgehend selbst anzeigte, war ein umgehendes Einschreiten der Feuerwehren möglich. In dem unwegsamen Gelände mussten die Feuerwehren Spezialgerät einsetzen, darunter einen Hubschrauber aus Österreich sowie einen aus Deutschland. Der Brand wurde erst nach Stunden gelöscht. (dpa)

