Päpstlicher Tadel: Pilgerin zwingt Pontifex zu Notwehr

Zu viel Verehrung und Beliebtheit kann gefährlich sein – deshalb lassen sich prominente Menschen bei öffentlichen Auftritten und Treffen mit Anhängern von Leibwächtern beschützen. Hin und wieder müssen sie aber auch höchstpersönlich kleine Angriffe und Grobheiten abwehren.

Papst Franziskus hat an Silvester einer Pilgerin seine strenge Seite gezeigt. Als der Heilige Vater am Abend des 31. Dezember nach der letzten Messe des Jahres 2019 auf dem Petersplatz im Vatikan zahlreiche Gläubiger begrüßte, konnte er nicht umhin, einem Mädchen in der Menschenmenge die Hand zu reichen. Als er sich dann von der Menge entfernte, ergriff eine Frau seine Hand und zog den betagten Geistlichen unsanft zu sich. Sichtlich erschrocken und mit schmerzerfülltem Gesicht verpasste er der Frau einige Schläge auf die Finger und zog weiter.

