WDR-Kinderchor sorgt für Entsetzen: "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau"

Symbolbild: Banner mit der Aufschrift "Respektiere deine Mutter", Fridays-for-Future-Demonstration in Düsseldorf, Deutschland, 20. September 2019

Das Lied "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" wurde vom WDR-Kinderchor mit neuem Text präsentiert. Im Zeichen der Zeit von Fridays for Future und Klimanotstand wird Oma als "Umweltsau" bezeichnet. Der humoristische Versuch aber ging schief. Der WDR löschte das Lied.

Sie fährt im Hühnerstall Motorrad und mit dem SUV zum Arzt, jeden Tag brät sie sich ein Kotelett vom billigen Discounter, und dann gönnt sich Oma auch noch unbescholten eine Kreuzfahrt pro Jahr. Mit dem SUV aber fügt sie nicht nur der Umwelt Schaden zu, sie überfährt auch noch zwei Opis, die mit dem Rollator unterwegs sind. Am Ende des Liedes ist die mahnende Stimme der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg auf Englisch zu hören, die sich an all jene Erwachsenen richtet, die nichts gegen den Klimawandel unternehmen:

Wir werden euch damit nicht davonkommen lassen.

Der Mädchenchor ahmt die Lippenbewegungen nach. Präsentiert wurde das Video vom WDR mit den Worten:

Sie können singen – und sie können frech.

In den sozialen Medien führte die komödiantisch gemeinte musikalische Einlage zu Hohn und Spott. Zudem wurde dem Kinderchor vorgeworfen, selbst Umweltsünder zu sein, da er in der Vergangenheit nach Südkorea gereist war.

Reaktionen aus dem Netz:

Wenn der Staat mit primitivsten Mitteln der Propaganda im Wege des #WDR2 versucht die Gesellschaft in jung und alt zu spalten, dann könnte man die #AfD, die das gleiche (in fremd & nicht-fremd) tut, nehmen, den Staat mit ihr verprügeln und täte nie dem Falschen weh dabei? — Leopold Stammler (@LeopoldStammler) December 28, 2019

Das war doch eigentlich nur ganz leicht überspitzt und ich finde dieses @WDR2 bashing so unfassbar lächerlich! #wdr2 - wenn Ihr mich hört: Ich bin jetzt Fan Eures Kinderchors und dem Ideengebermenschen dahinter! Stellt das Video wieder online und lasst Euch nicht nieder reden! — Judi Rot (@JudiRot) December 28, 2019

Der WDR löschte schließlich das Video von Mediathek und Facebook. In einer Erklärung hieß es, die Kinder seien nicht instrumentalisiert worden.

Erst kürzlich hatte ein Tweet des deutschen Fridays-for-Future-Auftritts für Ärger gesorgt: