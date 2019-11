"Partner, auf den Sie immer zählen können": Pornhub bietet lebenslanges Abonnement zu Black Friday

"Eine einmalige Chance in Ihrem Leben" – so präsentiert Pornhub ihr Sonderangebot zum größten Ausverkauf des Jahres. Im Rahmen der Aktion lädt die populäre Pornowebseite ein, sich mit einer Lebenszeit-Mitgliedschaft eine freudenreiche Zukunft zu sichern.

Für nur 299 US-Dollar erhält jeder Nutzer einen lebenslangen unbeschränkten Zugang zum Pornhub-Premium-Abo-Service mit 125.000 Videos, berichtet die New York Post. Die glücklichen Abonnenten des "LifePlan"-Pakets können sich die Erwachsenenfilme in höherer Auflösung ansehen und sich die Zeit beim Anschauen der Werbung ersparen.

"Das Leben ist eine lange und schwierige Reise. Also es ist wichtig, einen richtigen Weggefährten zu finden. Einen Partner, auf den Sie immer zählen können. Jemanden, der Sie bei jedem Schritt ihres Weges begleitet. Um die guten Momente zu teilen und Ihnen in schlechten zur Hand zu gehen",

verlautet es aus dem Promo-Video der Kampagne.

Dazu verspricht Pornhub jedem Abonnenten von "LifePlan", "am Ende des Tages immer ein bekanntes Gesicht" zu haben, das "sich um Sie kümmert, damit Sie sich um sich selbst kümmern können".

Der Black Friday findet traditionell immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, statt. Dieses Jahr fällt er auf den 29. November. Viele Unternehmen versuchen an diesem Tag, mit starken Rabatten und Sonderaktionen Kunden anzulocken. Einige Shops bieten inzwischen ganze Schnäppchen-Tage an. Der Black Friday markiert den Auftakt zum Weihnachtsgeschäft.

