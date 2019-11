Sichere Landung, unsichere Geographie: Pilot verwechselt Kiew mit Moskau

Die Passagiere eines Wizzair-Fluges staunten nicht schlecht, als der Pilot nach der Landung in Kiew sie "in Moskau" begrüßte. Der Pilot entschuldigte sich schnell für den peinlichen Ausrutscher.

Ein Wizzair-Flug vom Londoner Flughafen Luton in die ukrainische Hauptstadt nahm eine humorvolle Wendung, nachdem das Flugzeug sicher in Kiew gelandet war.

"Wizzair freut sich, Sie in Moskau begrüßen zu dürfen", sagte der Pilot aus dem Cockpit, als die Maschine den Boden berührte. In einem kurzen Video, in dem die unerwartete Ansage aufgezeichnet ist, kann man hören, wie einige Passagiere zu lachen beginnen.

"Ich entschuldige mich", sagte der Pilot nach einer kurzen Pause. "Wizzair freut sich, Sie in Kiew begrüßen zu dürfen."

Wie es in der Videobeschreibung heißt, seien einige Passagiere kurz vor der Ankündigung aufgewacht und gerieten in Panik, als sie hörten, sie seien in der falschen Stadt gelandet.

