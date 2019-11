Bildungsdrang macht berühmt: Junge macht Hausaufgaben mit Tablet in Geschäftsauslage (Symbolbild)

Um im Unterricht gut abzuschneiden, müssen alle Schüler und Studierenden im 21. Jahrhundert einen Computer mit Internetzugang haben. Wissbegierige Kinder aus mittellosen Familien müssen indes ihren Erfindergeist unter Beweis stellen, um an einen Computer heranzukommen.

Ein zehnjähriger Junge aus Brasilien hat mit seinem Bildungsdrang Internet-Nutzer auf der ganzen Welt entzückt. Der Schüler wurde von einem Mitarbeiter eines Smartphone-Geschäfts in Recife gefilmt, als er seine Hausaufgaben in Erdkunde machte – mit einem in der Auslage ausgestellten Tablet. Der Verkäufer erklärte im Video, dass der Junge zu Hause keinen Rechner und keinen Internetzugang habe.

Ein schönes Beispiel für alle, die es im Leben zu etwas bringen wollen", lobte der Verkäufer den Jungen in einem Instagram-Beitrag.

Der Clip verbreitete sich im südamerikanischen Land über Instagram, WhatsApp und Twitter wie ein Lauffeuer. Der Schüler wurde als Guilherme Henrique da Silva identifiziert. Wie das brasilianische Medienunternehmen Rede Globoberichtete, zählt Guilhermes Bildungsstätte 278 Schüler, denen lediglich ein Dutzend Tablets zur Verfügung stehen. Nachdem die Meldung sich derart verbreitet hatte, schenkte das Geschäft dem Fünftklässler zwei Tablets, damit er seine Hausaufgaben wie es sich gehört zu Hause machen kann.

