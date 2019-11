Tierischer Einsatz: Bauarbeiter retten in See gefallenen Streuner mit Bagger (Video)

Screenshot: Ruptly

Ein Video, das eine wagehalsige Rettungsaktion zeigt, geht in Russland derzeit viral. Ein Streuner war in einen eiskalten See gefallen und konnte sich selbst nicht retten. Zwei Bauarbeiter eilten mit ihrem Bagger zur Stelle und holten das zitternde Tier ans Ufer.

Der kuriose Rettungseinsatz ereignete sich am Schartasch-See in der Stadt Jekaterinburg. Die Arbeiter hörten ein verzweifeltes Jaulen und entdeckten im See einen gestrandeten Hund, der zu erschöpft zum Schwimmen war und langsam erfror. Die Männer wollten zuerst mit einem Seil zu dem Tier kriechen, doch das Eis war zu dünn. Kurzerhand beschlossen sie, ihre Ausrüstung zu verwenden, um den Streuner zu retten. Einer der Männer setzte sich auf den Löffel, der zweite steuerte ihn Richtung Hund. Knapp eine Minute später wurde der Vierbeiner aus dem Wasser geborgen und heil ans Ufer gebracht. Der Hund wurde gefüttert und ist dann weggelaufen. Nachdem das Video viral ging, wurden die spontanen Helden in den sozialen Netzwerken gefeiert. Die Männer erzählen, sie hätten das Video nur für sich gedreht und nicht mit so viel Lob gerechnet. Капля милоты в ленту.

В Екатеринбурге собака провалилась под лед и не могла выбраться.

В Екатеринбурге собака провалилась под лед и не могла выбраться.

Строители спасли её с помощью экскаватора. pic.twitter.com/PsGFA9Ida7 — Krychek (@Krychek5) 11. November 2019