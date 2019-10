Preis auf Verhandlungsbasis: SPD-Parteizentrale bei eBay zum Verkauf angeboten

Bis zum 31. Dezember werde die SPD ihre Parteizentrale, das "Willy-Brandt-Haus", in der Berliner Wilhelmstraße 140 in Berlin-Kreuzberg räumen. Als Begründung für den Verkauf schrieb der Scherzbold auf eBay:

In dem Inserat wird das Gebäude als "exklusive Liegenschaft" in Berlin beschrieben, das zu "besseren Zeiten der Partei" gebaut worden sei. Damit bezieht sich der Anzeigensteller womöglich auf die Wahlverluste der Partei.

Die Parteizentrale, in der rund 200 Mitarbeiter tätig sind, wurde vier Jahre nach dem Fall der Mauer errichtet. In der Eigenbeschreibung heißt es:

Das Willy-Brandt-Haus knüpft an die Tradition der sozialdemokratischen Gründerzeit an. Es ist keine Parteiburg, sondern ein offenes Haus: offen für die Menschen, offen für politische und kulturelle Begegnungen. Es ist das Haus der sozialen Demokratie in der deutschen Hauptstadt Berlin.