Politikerin in Bangladesch lässt acht Doppelgängerinnen ihre Uni-Prüfungen schreiben

Eine Doppelgängerin, die an der Uni interviewt wurde / Die Politikerin Tamanna Nusrat © Nagorik TV / Nusrats Twitter-Profil

Eine Parlamentsabgeordnete in Bangladesch hat mindestens acht Frauen beauftragt, ihre Uni-Prüfungen für sie zu schreiben. So wollte die Politikerin einen Bachelorabschluss erreichen. Obwohl alle gewusst haben, was vor sich ging, hat niemand etwas dagegen unternommen.

Wie gestern bekannt wurde, hat Tamanna Nusrat, die Politikerin der Regierungspartei Awami League, keine einzige ihrer 13 Uni-Prüfungen selbst geschrieben, sagte ihr Professor Shafiqul Islam der örtlichen Zeitung Jugantor. Alle hätten von dem Betrug gewusst, doch niemand habe etwas dagegen unternommen, weil sie aus einer einflussreichen Familie komme, hieß es in der Zeitung. Der Betrug hatte erst Konsequenzen, als der lokale Fernsehsender Nagorik TV eine Frau, die für Nusrat in einem Prüfungssaal nahe der Hauptstadt Dhaka saß, zur Rede stellte. Das entsprechende Video verbreitete sich schnell im Netz, worauf viele Leute die Politikerin heftig in den sozialen Netzwerken kritisierten. Die staatliche Bangladesh Open University warf die Politikerin im Anschluss raus. "Sie wird an dieser Universität zu keiner weiteren Prüfung zugelassen werden", sagte der stellvertretende Direktor der Universität, Abdul Mannan. Mehr zum Thema - Schmiergeld für einen Studienplatz: Skandal um Aufnahme in US-Elite-Universitäten (rt deutsch / dpa)