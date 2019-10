Fallschirmspringer prallt bei Militärparade in Madrid gegen Lichtmast – Publikum klatscht Beifall

Am 12. Oktober begeht Spanien den sogenannten "Tag der Hispanität". Das Datum erinnert an Christoph Kolumbus’ Ankunft in der Neuen Welt im Jahr 1492. In Madrid wird zu diesem Anlass eine Militärparade veranstaltet. Dieses Jahr ist sie besonders spektakulär ausgefallen.

Am Samstag haben an der Militärparade anlässlich des Nationalfeiertags Spaniens 4.200 Angehörige der Streitkräfte, der Polizei und der Seerettung teilgenommen. Bei der Heeresschau in Madrid konnte das Publikum auch 150 Fahrzeuge und 76 Flugzeuge bewundern. Ein Fallschirmspringer sollte mit einer Nationalfahne vor der Tribüne landen, auf der König Felipe VI. mit seiner Frau und beiden Töchtern stand. Doch der Fallschirmjäger kriegte das Manöver nicht hin: Der Mann prallte gegen einen Lichtmast und blieb an den Fangleinen hängen. Um den Soldaten aufzumuntern, klatschte das Publikum Beifall. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums zog sich der Fallschirmspringer namens Luis Fernando Pozo keine Verletzungen zu. Der erfahrene Unteroffizier mit 600 absolvierten Fallschirmsprüngen löste zuerst die Nationalfahne los, damit seine Kollegen sie protokollgemäß hissen konnten. Erst dann befreite er sich selbst aus der misslichen Lage. (El País) Quelle: Reuters © Sergio Perez