Übernachtung ohne Schlaf: Kater bekommt nach Sexorgie im Katzenhotel Glukose-Tropf angelegt

Resorts für Menschen und Hotels für Tiere haben vieles gemeinsam: Gäste wollen sich dort sicher fühlen und gut verpflegt wissen. Doch manchmal läuft etwas schief und der Aufenthalt hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Ein Tierhotel in China hat seine Kunden sehr enttäuscht.

Herr und Frau Zhao haben am 1. Oktober ihren Stubentiger für nur eine Nacht in die Obhut eines Tierhotels in der südchinesischen Provinz Guangdong übergeben. Die Besitzer teilten dabei dem Personal mit, dass ihr Russisch-Blau-Kater namens Xiaopi nicht kastriert sei. Als Herr Zhao sein rassiges Samtpfötchen abholte, fand er es in einem sehr schlechten Zustand. Dem Kater musste ein Glukose-Tropf angelegt werden.

Ich dachte, das Personal sei professionell. Doch der zuständige Mitarbeiter gab Xiaopi im Laufe des Tages nichts zu essen und ließ ihn bei Nacht frei herumlaufen. Dann ging der Mitarbeiter nach Hause. Zwischen 22:40 Uhr und 5 Uhr begattete mein Kater fünf Katzen – es sind dabei nur die, die ich im Überwachungsvideo gesehen habe", beschwerte sich der Besitzer.

Das Tierhotel erhob anfangs Vorwürfe gegen Herrn Zhao, weil die Besitzer der anderen Tiere keine Kätzchen haben wollten. Später entschuldigte sich aber das Personal bei dem Kunden und versprach, für die Behandlung des kollabierten Katers aufzukommen. Darüber hinaus zeigte sich das Tierhotel bereit, auch noch die Besitzer jener geschwängerten Katzen zu entschädigen.

