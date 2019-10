Lebenswandel durch 69 GayCoins: Russe verklagt Apple wegen Verleitung zur Homosexualität

Ein Einwohner von Moskau will von Apple eine Million Rubel (rund 14.000 Euro) einklagen, weil der IT-Riese ihn zur Homosexualität verleitet haben soll. Das Gericht nahm die Klage zur Erörterung an. Für Mitte Oktober ist ein Gespräch mit dem zuständigen Richter geplant.

Auf die ungewöhnliche Klage wurde zuerst der Moskauer Radiosender Goworit Moskwa aufmerksam. Später griffen auch andere russische Medien die Story auf, die nach Angaben des Klägers im Jahr 2017 begonnen hatte. Die Rundfunkstation veröffentlichte auf ihrer Seite ein Foto der Klageschrift, die beim Gericht des Moskauer Bezirks Presnenski registriert wurde.

Пресненский районный суд принял иск о «доведении до гомосексуализма». Москвич потребовал миллион рублей от Apple в качестве компенсации морального вреда. https://t.co/kojzqje5Pkpic.twitter.com/iex8gR3r4g — #говоритмосква (@govoritmsk) October 2, 2019

Demnach installierte der Kläger im Jahr 2017 auf seinem iPhone die Kryptogeld-App Waves Wallet. Im Juli 2019 erhielt der Mann 69 Einheiten der Kryptowährung GayCoin. Die Übeweisung wurde mit dem Motto "Don’t blame until you do that" (dt.: "Verurteile nicht, bevor du das tust") begleitet. Der Kläger erklärt den weiteren Ablauf so:

Ich dachte mir: Wie kann man tatsächlich über etwas urteilen, ohne es versucht zu haben? Ich beschloss, ein gleichgeschlechtliches Verhältnis auszuprobieren. Zwei Monate später kann ich sagen, dass ich in Sexualbeziehungen zu meinen Geschlechtsgenossen versumpft bin und nicht mehr zurückfinden kann. Ich habe nun einen ständigen Partner und ich weiß nicht, wie ich all das meinen Eltern erklären soll.

Dabei beschuldigte er das US-Unternehmen, ihn zur Homosexualität verleitet zu haben. Sein Leben werde niemals wie früher sein. Als Entschädigung für seine seelischen Leiden forderte der Kläger eine Million Rubel, rund 14.000 Euro.

Viele russische Rechtsexperten schätzen, dass die Erfolgschancen des Falles gleich null sind. Sie vermuten dahinter einen Versuch, sich einen Namen zu machen.

