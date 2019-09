O'zapft is! – Sanitäter bergen erste "Bierleiche" zehn Minuten nach Oktoberfest-Beginn

München feiert wieder das größte Volksfest der Welt: Seit Samstag ist Wiesn – und die Stadt befindet sich für zwei Wochen im Ausnahmezustand. Sechs Millionen Gäste werden erwartet. Manche davon werden bestimmt einen über den Durst trinken und ärztliche Hilfe brauchen.

Zehn Minuten nach dem Anzapfen haben Sanitäter auf dem Münchner Oktoberfest die erste "Bierleiche" behandelt. "Eine 18-jährige Engländerin hatte vorher zu viel getrunken und dann eine Alkoholvergiftung erlitten", teilte die Aicher Ambulanz Union am Samstag mit. Den ersten Abtransport von der Wiesn ins Krankenhaus verzeichnete der Sanitätsdienst wenige Minuten später: Eine Bedienung hatte einen Maßkrug ins Gesicht bekommen.

In den gut zwei feuchtfröhlichen Wochen sind in der Sanitätswache rund 600 Helfer und 50 Ärzte im Einsatz. Sie kümmern sich dabei nicht nur um Betrunkene, sondern auch um andere gesundheitliche Probleme wie Schnittverletzungen und Herz-Kreislaufbeschwerden. Rund 600 Polizeibeamte und viele Hundert Ordner sollen an den 16 Oktoberfesttagen für Sicherheit sorgen. Das Gelände ist auch dieses Jahr umzäunt, an den Eingängen wird stichprobenartig kontrolliert. Es gibt noch mehr Videokameras und zusätzliche Beamte mit Bodycams.

In unserem #Wiesn Wiki findet Ihr die Antworten auf viele Fragen rund um das Thema Sicherheit.



Vor einem Besuch auf dem #Oktoberfest einfach mal durchlesen:https://t.co/Et9tIE2KZSpic.twitter.com/QELgguhbFJ — Polizei München (@PolizeiMuenchen) September 21, 2019

Speziell um Frauen kümmert sich erneut der Security Point. Die Helferinnen der Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" sind unter anderem an Freitagen und Samstagen schon nachmittags da und helfen Wiesn-Besucherinnen, die einen sexuellen Übergriff erlitten haben, und Frauen, die sich allein nicht sicher fühlen.

Kennt ihr das? Ihr seht Situationen auf der Wiesn und wisst nicht, ob ihr eingreifen sollt oder nicht? Genau dafür haben wir Tipps für Wiesnbesucher*innen entwickelt!#sicherewiesn#Oktoberfest2019#tipps

Ihr findet die Tipps ab jetzt unter https://t.co/bAVyEBOATW — SichereWiesn (@SichereWiesn) September 18, 2019

Vorsicht nach dem Bierzeltbesuch: Ganz schnell ist der Führerschein weg – es gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren. (dpa)

Mehr zum Thema – Forscher: Erhöhter Methan-Ausstoß in München zur Wiesn-Zeit