"Ich sehe keine anderen Kandidaten": Blinde Sängerin unterstützt Politiker mit fragwürdigem Lied

Ob eine Wahlwerbung, die viral geht, immer gut ist? Andrej Metelskij, der für das Moskauer Stadtparlament im 15. Wahlbezirk kandidierte, hat ein Video veröffentlicht, in dem eine blinde Sängerin mit dem Lied "Ich sehe keine anderen Kandidaten" für ihn Stimmung macht.

Wie es in der Videobeschreibung heißt, habe die Sängerin Diana Gurzkaja das Lied extra für Metelskij geschrieben. Sie singt, dass sie sich in Metelskij "verliebt" habe, dass er "Wärme ausstrahlt" und sie "keine anderen Kandidaten" sehe. Die Kommentarfunktion zu dem offiziellen Video war von Anfang an deaktiviert. Da das Video jedoch viral ging, wurde es mehrfach geteilt und aktiv kritisiert. "Versteht sie, was sie singt? Das ist nicht lustig" lauten die – noch gemäßigten – Kommentare. "Man darf einen Menschen für seine politischen Ansichten nicht verurteilen. Jeder kann jeden unterstützen, aber Metelskij hat sie für diese Art von Werbung sicher bezahlt. Dass er eine behinderte Person für seine politischen Zwecke engagiert, finde ich sehr tief", schrieb ein Internetnutzer. Andere nahmen kein Blatt vor den Mund und beschimpften die Wahlwerbung rücksichtslos. Die Kommentare reichten von "tief" über "pervers" bis "eine Schande".

Ersten Hochrechnungen zufolge belegt Metelskij in seinem Wahlbezirk den zweiten Platz.

Seit dem Jahr 2001 ist er Abgeordneter der Moskauer Staatsduma. Berichten zufolge soll seine Familie Hotels und Immobilien in Österreich besitzen. Der Kreml hat sich nach mehreren Enthüllungen bereit erklärt, den 51-Jährigen auf Verstöße gegen Geldwäschegesetze zu überprüfen.

