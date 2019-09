Looping fürs Handy: Neuseeländer fängt iPhone während Achterbahnfahrt

Wer eine Achterbahnfahrt wagt, muss auf seine Siebensachen achten. Denn es ist durchaus möglich, dass wertvolle Gegenstände beim schwindelerregenden Berg-und-Talfahren einfach wegfliegen. Ein virales Video aus einem Freizeitpark bei Barcelona zeigt ein kleines Wunder.

Ein Faustball-Spieler aus Neuseeland hat nach der jüngsten Weltmeisterschaft in der Schweiz im vergangenen Monat beschlossen, einen kurzen Urlaub in Spanien zu machen. In Barcelona besuchte Samuel Kempf den Freizeitpark PortAventura. Als er Achterbahn fuhr, bemerkte er plötzlich, wie aus einem anderen Wagen ein iPhone X durch die Luft flog. Der junge Sportler stellte sein Reaktionsvermögen unter Beweis und fing das Smartphone auf. Eine Kamera hielt den Augenblick fest.

Nach der Fahrt gab der junge Sportler das Handy dem Besitzer zurück. Dieser war sehr überrascht und umarmte den Neuseeländer. Als Belohnung kaufte er Kempf dann das aufgezeichnete kommerzielle Video. Der Clip landete einen Hit auf YouTube, der mehr als drei Millionen Male abgespielt wurde.

