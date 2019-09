Frau oder Mann? Debatte um Geschlecht von Medaillengewinnerinnen entzweit China

Zwei chinesische Leichtathletinnen, Liao Mengxue und Tong Zenghuan, haben im 400-Meter-Lauf bei der chinesischen Leichtathletik-Meisterschaft die Gold- und Silbermedaille geholt. Jetzt stehen sie im Zentrum hitziger Debatten. Viele glauben, es handele sich um Männer.

Die Ergebnisse der beiden Sportlerinnen waren deutlich über dem Durchschnittswert der Konkurrenz. Mengxue schaffte die Strecke in 53,25 Sekunden, Zenghuan in 53,35 Sekunden. Die Drittplatzierte kam erst zwei Sekunden später im Ziel an.

Liao Mengxue und Tong Zenghuan haben bereits im Juli an einer Vierer-Staffel teilgenommen und zeigten auch damals schon deutlich bessere Ergebnisse als die der anderen Läuferinnen. Nachdem Sportfans das Geschlecht der beiden Athletinnen in den sozialen Medien in Frage gestellt hatten, reagierte der chinesische Leichtathletik-Verband mit einer klaren Ansage: Mengxue und Zenghuan seien Frauen, teilte der Verband mit.

Ein Video, das Liao Mengxue nach dem Sprint zeigt, wurde bei YouTube bereits über eine Million Mal angeklickt. Die Kommentarfunktion ist deaktiviert.

