So ein Zirkus: Bär planscht direkt neben Badegästen im Fluss

Nicht zu Unrecht wird Russland mit Bären assoziiert. Die Besucher eines Badestrandes in der Stadt Urjupinsk amüsierten sich köstlich, als ein Bär direkt neben ihnen ins Wasser stieg. Das Video, das klischeehafter nicht hätte sein können, verbreitete sich viral im Netz.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Frau den Bären an der Leine hält, während das Tier im Fluss in die Hände klatscht und die Bewegungen anderer Menschen imitiert. Die Badegäste sehen auf den Bildern äußerst entspannt aus und betrachten das Tier augenscheinlich nicht als potenzielle Gefahr. Wie sich später herausstellte, ereignete sich der Vorfall in der Stadt Urjupinsk. Eine Zirkusmitarbeiterin hatte das Tier zum Fluss Chopjor mitgenommen, damit es infolge der heißen Temperaturen abkühlen konnte.

"Typische Strände in Russland. Urjupinsk ist die Hauptstadt der russischen Provinz. Ein Bär am Strand", sagte ein Mann, der den Vorfall gefilmt und das entsprechende Video danach hochgeladen hatte. Internetnutzer fragten ironisch, wieso der Bär keine Balalaika dabei hatte.

Heute ist bekannt geworden, dass das regionale Tierschutzkomittee den Vorfall untersuchen wird.

Ничего необычного. Просто женщина привела мишку на пляж искупаться в реке. Косолапый резвился в воде с отдыхающими и нырял с головой. Урюпинск pic.twitter.com/uDWR7MTlZ9 — Romanoff Роман (@villwetow78) 14 августа 2019 г.

