Ich sehe was, was du nicht siehst: Foto mit lauernder Gefahr im Hintergrund wird Internet-Hit

Fotos machen mitunter sichtbar, was das menschliche Auge nicht wahrnimmt. Das Internet wimmelt von Bildern mit angeblichen Geistererscheinungen, das Blitzlicht kann nachweislich Augentumoren zum Vorschein bringen. Ein Foto aus den USA enthüllt nun ein sich tarnendes Tier.

Am Donnerstag sind in Auburn im US-Bundesstaat Alabama die Sommerferien zu Ende gegangen. Am ersten Schultag beschloss die Mutter einer Siebenklässlerin, ein Erinnerungsfoto zu knipsen. Die Tochter stellte sich vor einen Baum und lächelte in die Kamera. Erst nach dem zweiten Bild bemerkte die Mutter von Brooke Mills eine Schlange im Hintergrund, die anscheinend bereit war, das Mädchen zu beißen.

Ich sagte: 'Brooke, komm her!' Sie schaute mich an, als wollte sie weitermachen. Daher sagte ich: 'Brooke, komm sofort vom Baum weg!' Ich sagte das ruhig, aber in meinem Gesicht stand sicherlich alles geschrieben", erklärte die Frau gegenüber US-Medien.

Glücklicherweise griff die sich am Baumstamm tarnende Schlange das Mädchen nicht an. Dabei handelte es sich zwar um einen nicht giftigen Python, sein Biss wäre aber sicherlich schmerzhaft gewesen. Das Erinnerungsfoto wurde übrigens zu einem Hit im Internet.

