Nichts für schwache Nerven: Mann streitet weiter um Parklücke – trotz Messer im Kopf

Ein Streit um eine Parklücke ist zwei Mexikanern zum Verhängnis geworden. Einer der Männer wurde danach von der Polizei abgeführt, während sein Rivale in ein Krankenhaus musste – mit einem Messer im Kopf. Trotz der schweren Verletzung diskutierte der Mann lebhaft weiter.

In der mexikanischen Hafenstadt Veracruz hat sich am Mittwoch ein bizarrer Streit mit schweren Folgen ereignet. Zwei Männer diskutierten hitzig um eine Parklücke vor einem Supermarkt. Einer der Mexikaner stieg aus seinem Pkw, begann auf das Auto seines Rivalen einzuschlagen und ihn zu einem Kampf "Mann gegen Mann" herauszufordern. Dieser jagte ihm daraufhin ein Messer in den Kopf oberhalb der linken Augenhöhle. Ein Augenzeuge filmte den Vorfall.

IMÁGENES FUERTES ⚠ Hombre termina con cuchillo incrustado en el ojo tras pelear con otro individuo por cajón de estacionamiento en un Soriana de Veracruz. El herido permaneció consciente y lamentó lo sucedido, pues ese día estaba contento, en tanto que su atacante fue detenido. pic.twitter.com/OtBzr03CBU — El Gráfico (@elgmx) 10. Juli 2019

In dem kurzen Clip ist zu hören, wie das Opfer um sein Auge fürchtet und trotz der Verletzung weiterhin mit seinem Widersacher diskutiert: "Das tut man niemandem wegen einer Parklücke an. Mit den Fäusten, mit den Fäusten. Sei ein Mann."

#Veracruz Agresor de hombre acuchillado en la cabeza podría alcanzar hasta 15 años de prisión https://t.co/9gXQ3TI1Depic.twitter.com/3jBXixPNob — El Universal Estados (@Univ_Estados) July 12, 2019

Die Polizei nahm den Messerstecher fest. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der chirurgische Eingriff dauerte über vier Stunden, das Sehvermögen des verletzten Auges war aber nicht mehr wiederherzustellen. Der Festgenommene behauptete, er habe in Notwehr gehandelt. Ihm könnten nun bis zu 15 Jahre Haft drohen.

