Sprachgenie Kakadu: Heimvogel erlernt Hundesprache

Dass Papageien fast alle beliebigen Töne und Klänge nachahmen können, ist schon seit eh und je bekannt. Trotzdem lässt dieses in der Tierwelt eher seltene Vermögen niemand kalt: Seit Anfang Juli macht im Internet ein Video die Runde, in dem ein Kakadu überzeugend bellt.

Der etwas mehr als eine Minute lange Clip wurde am 30. Juni 2019 in der Stadt Roodepoort in der südafrikanischen Provinz Gauteng aufgenommen. Der Autor oder die Autorin des Videos teilte mit, dass der Kakadu seit 19 Jahren ein Mitglied der Familie sei. Da der "superintelligente" Vogel größtenteils unter Hunden aufgewachsen sei, könne er ihr Verhalten bestens kopieren und spiele gerne mit den Vierbeinern.

