Guten Hunger! Frau leckt im Supermarkt an Eis und stellt es zurück ins Regal – US-Polizei ermittelt

Ein neun Sekunden langes Video hat das Leben mancher Käufer in ein Vor und ein Danach geteilt. Viele werden sich jetzt wohl die Frage stellen, wie sicher Lebensmittel im Supermarkt sind. Wer gern Eis isst, dem wird womöglich die Lust darauf für einige Zeit vergehen.

Wo und wann genau das schockierende Video entstanden ist, bleibt ungewiss. Fest steht nur, dass sich der Vorfall in einem US-Supermarkt ereignet hat. Im Clip ist zu sehen, wie eine junge Frau mit der Zunge über den Inhalt eines geöffneten Eisbehälters streicht, diesen wieder verschließt und zurück in den Eisschrank stellt. Eine männliche Stimme aus dem Off raunt der Schelmin dabei zu: "Leck es! Oh, du Gemeine! Stell es zurück!"

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS — Optimus Primal (@BlindDensetsu) 29. Juni 2019

Einige Internet-Nutzer wollen die Täterin bereits erkannt haben. Dabei soll es sich um eine Einwohnerin von San-Antonio im US-Bundesstaat Texas handeln. Der betroffene Eis-Hersteller Blue Bell Creameries hat seinerseits den Streich scharf verurteilt. Das Unternehmen arbeite daran, die Frau zu identifizieren, heißt es. Man habe bereits die Polizei eingeschaltet.

Sollte die Täterin geschnappt werden, müsste sie sich wegen Manipulation von Lebensmitteln verantworten. Der Eis-Produzent hat inzwischen einen Tipp gegeben, wie die Verbraucher erkennen können, ob eine Eisverpackung manipuliert worden ist: Das Eis friert im Behälter bis zum Deckel, sodass ein natürliches Siegel entsteht.

