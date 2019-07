Kandidat für den Darwinpreis? Russe tritt Bären – dieser beißt ihm in die Hand [VIDEO]

Warum man auf die Idee kommt, einen jungen Bären zu belästigen, der seinen eigenen Geschäften in den Wäldern nachgeht, ist unklar. Genau das probierte aber ein Russe und wurde unverzüglich bestraft. Der Mann kam mit dem Schrecken und einer verletzten Hand davon.

Das Video ist diese Woche aufgetaucht. Es soll Berichten zufolge in Kamtschatka, im Fernen Osten Russlands, gefilmt worden sein. Wie man in den Aufnahmen sehen kann, verfolgt ein Russe einen jungen Bären im Wald und belästigt ihn mehrmals. Dann versetzte er dem Tier einen Stoß. Der Bär blickt etwas verwirrt, überlegt aber nicht lange und attackiert seinen Angreifer. Die Kamera beginnt zu wackeln. Im Hintergrund ist zu hören, wie der Mann tief atmet und offensichtlich mit den Bären kämpft. Sekunden später sagt der Tierquäler auf Russisch: "Er hat mir in die Hand gebissen! Er hat mich angegriffen!"

