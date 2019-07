Strandmüll als neues Glied in der Nahrungskette: Vogel füttert Junges mit Zigarettenstummel

Quelle: AFP Symbolbild: Eine Möwe hält einen Zigarettenstummel im Schnabel (Rom, 11. März 2017)

Eine Fotografin hat in der US-Stadt St. Pete Beach im Bundesstaat Florida mit ihrer Kamera eine traurige Szene festgehalten: Ein Vogel fütterte sein Junges am Strand mit einem Zigarettenstummel. Die Frau veröffentliche die Fotos mit einem klaren Appell an die Badegäste.