Schwimmen wie ein Schmetterling: Adler überrascht Internet-Nutzer mit seiner Schwimmtechnik

Ein Weißkopfseeadler hat Internet-Nutzer mit seiner sicheren Schwimmfertigkeit überrascht. Der Greifvogel wurde gefilmt, als er im Lake Winnipesaukee im US-Bundesstaat New Hampshire kräftig mit den Flügeln ruderte. Seine Schwimmtechnik erinnerte an den Butterfly-Stil.

Der schwimmende Weißkopfseeadler wurde von Tyler Blake aufgenommen. Der Mann arbeitete an einem frühen Montagmorgen am See, als er plötzlich ein Lebewesen im Wasser sah. Er rannte zur Mole und stelle fest, dass es sich dabei um einen Adler handelte. Der Clip wurde vom lokalen Fernsehsender WMUR-TV veröffentlicht und landete einen Hit.

🦅 Whoa! A bald eagle was spotted swimming to shore in Wolfeboro. Amazing! https://t.co/udTkenOeNS



📹: Tyler Blake / u local (upload here: https://t.co/bqKBGSxerF) pic.twitter.com/7jP9YnlRjP — WMUR TV (@WMUR9) 10. Juni 2019

Blake nahm an, dass der Greifvogel verletzt sein könnte. Ein Biologe räumte diese Vermutung allerdings aus: Der Weißkopfseeadler dürfte nach Fischen gejagt haben und zufällig im Wasser gelandet sein. Eine Zeit lang war die Spezies vom Aussterben bedroht. In den letzten Jahren aber nahm ihre Population signifikant zu. Nach Angaben von WMUR-TVsoll die Zahl der Weißkopfseeadler allein im US-Bundesstaat New Hampshire um zehn Prozent jährlich steigen.

