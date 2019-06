Genau 2.373 Eichhörnchen: Aktivisten zählen Nagetiere im New Yorker Central Park

Die grauen Eichhörnchen im Central Park gehören zu den beliebtesten Touristenattraktionen in New York. Jetzt sind sie erstmals gezählt worden. Nach Angaben des Vereins "Squirrel Census" leben in dem etwa 350 Hektar großen Park mitten in Manhattan 2.373 Grauhörnchen.