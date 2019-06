Brite spendet seinen amputierten großen Zeh – als Zutat für Cocktail (Fotos)

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Ein Brite hat eine ganz besondere Spende an ein abgelegenes kanadisches Hotel geleistet – seinen abgetrennten Zeh. Dieser soll als Zutat für einen besonderen Cocktail dienen, der in der Bar des Hotels angeboten wird und in dem ein ausgetrockneter menschlicher Zeh schwimmt.