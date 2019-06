"Wer hat das gekritzelt?" Grundschullehrerin versucht sich als Kriminalistin und wird bestraft

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

In einer angesehenen Schule in Jekaterinburg ist etwas Unanständiges vorgefallen: Jemand schrieb in das Heft eines Erstklässlers ein obszönes Wort. Die Klassenlehrerin beschloss, den Täter selbst zu entlarven, und griff auf ein kriminalistisches Verfahren zurück.