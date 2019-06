Finnische Küstenwache rückt zu Identifizierungseinsatz aus: Seemonster oder Schiff?

Am Sonntagmorgen herrschte im finnischen Hoheitsgewässer in der Ostsee dichter Nebel. Daher konnte die Küstenwache nicht sofort ausmachen, was da auf hoher See fuhr und warum es drei Köpfe hatte. Es stellte sich rasch heraus, dass es da nicht ohne Russen abging.