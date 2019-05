Bulle spießt Torero auf - Horn dringt durch Gesäßfalte ein

Quelle: AFP Bulle spießt Torero auf - Horn dringt durch Gesäßfalte ein. Auf dem Archivbild: Juan Leal bei einem Stierkampf während der Feria de San Isidro in der Stierkampfarena Las Ventas in Madrid. 17. Mai 2016

Ein französischer Torero hat am vergangenen Samstag in Spanien eine schwere und peinliche Verletzung von einem Stier einstecken müssen. Der Bulle spießte Juan Leal in der Stierkampfarena Las Ventas in Madrid auf, wobei das Horn den Mann durch die Gesäßfalte durchdrang.