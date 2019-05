Blitz schlägt kurz nach dem Start in russische Sojus-Rakete ein [Video]

© Twitter: Rogozin

Wenige Sekunden nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof Plessezk hat ein Blitz in eine Sojus-Rakete mit einem Navigationssatelliten an Bord eingeschlagen. Die Rakete flog mitten in ein Gewitter hinein, wie auf einem Video zu sehen ist.