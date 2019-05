Weiß von Kopf bis Pfote: Naturpark in China veröffentlicht weltweit erste Fotos von Albino-Panda

Die Leitung eines Naturschutzgebietes in China hat am Samstag zwei Fotos veröffentlicht, die erstmals in der Geschichte einen Albino-Panda in freier Wildbahn zeigen. Der Bambusbär mit völlig weißem Fell wurde durch eine automatische Kamerafalle fotografiert.