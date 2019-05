Russischer Bus mit Passagieren durchquert überfluteten Fluss zu "Titanic"-Soundtrack (Video)

Die Bewohner im Norden Russlands haben keine Angst vor Schwierigkeiten, ihr Sinn für Humor hilft ihnen, mit Problemen umzugehen. So ließ ein Busfahrer, der durch eine überflutete Gegend fahren musste, das Lied "My Heart Will Go On" aus dem Film "Titanic" laufen.