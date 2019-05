Macht und Selbstbefriedigung: Dänischer Politiker platziert Wahlwerbung auf PornHub

Um erfolgreich zu sein, muss ein Politiker zu seiner Wählerschaft kommen – auch wenn der Treffpunkt nicht gerade konventionell ist. Ein Däne, der bei den Parlamentswahlen im Königreich kandidiert, führt seine Werbekampagne auf einer Pornowebseite und landet einen Hit.

Kurz nach der Europawahl am 26. Mai müssen die Dänen wiederholt ihre Stimme abgeben: Für den 5. Juni ist im Königreich die Parlamentswahl geplant. Der Kampf um die Mandate läuft bereits auf Hochtouren. Joachim B. Olsen von der Partei "Liberal Alliance" hat beispielsweise seine Wahlwerbung auf PornHub platziert. Sein gereimtes Motto lautet dabei: "Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke". Auf Deutsch heißt das so gut wie: "Fertig mit dem Masturbieren? Geh für Joachim votieren!"

Joachim B. Olsen har indrykket annonce på pornohjemmeside, https://t.co/lv6Rtr0S7u: https://t.co/Mr68bE9lCi — De virale nyheder (@deviralenyheder) 12. Mai 2019

Der Politiker hat inzwischen auf Facebook bestätigt, dass die Wahlwerbung in der Tat von ihm stammt. Er hoffe, dass sich die Wählerschaft über den Witz amüsieren kann.

