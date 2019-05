Tierische Entspannung: Bären besetzen Jacuzzi – Touristen haben das Nachsehen

Ein Liebespaar hat bei einem Urlaub in Gatlinburg im US-Bundesstaat Tennessee hat seinen Jacuzzi mit ungeladenen Gästen teilen müssen. Die Überraschung der Touristen war umso größer, dass es sich dabei um Bären handelte. Dafür aber schoss das Paar ein paar tolle Fotos.

Die US-Touristen verbrachten ihren Urlaub in Gatlinburg unweit des Great-Smoky-Mountains-Nationalparks. Als sie am Freitagmorgen gegen 11 Uhr aus dem Fenster ihrer Ferienhütte schauten, entdeckten sie Bären, die sich in ihrem Jacuzzi entspannten. Das Paar war alles andere als sauer auf die ungeladenen Gäste und ließ sie eine Zeit lang weiter planschen. Als die Tiere genug hatten und weggingen, schlossen die Urlauber den Jacuzzi-Raum gründlicher ab. Die Bären kamen trotzdem später wieder zu Besuch, um sich offenbar erneut in sprudelndem, warmen Wasser verwöhnen zu lassen. Das Paar war nach eigenen Angaben sehr froh, die Tiere beobachten zu können.

Gatlinburg, TN — Couple finds bears relaxing in their cabin’s hot tub Friday morning. 😎 https://t.co/rOt3KF5Dax@TravelGburgpic.twitter.com/kXeTgN4Bbb — Parker Branton (@ParkerBranton) 3. Mai 2019

