Australische Parkaufseher entdecken Schlange mit drei Augen

© Facebook / Northern Territory Parks and Wildlife Australische Parkaufseher entdecken Schlange mit drei Augen

Australische Parkaufseher haben eine Schlange mit drei Augen entdeckt. Die Beamten stießen noch Ende März an einer Autobahn in der Nähe der Kleinstadt Humpty Doo auf das Reptil. Der Rautenpython starb zwar nach der Entdeckung, blieb jedoch in Aufnahmen auf Facebook verewigt.