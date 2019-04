Feine Katzen kommen früh und klingeln: Szene an Haustür landet Hit auf Facebook (Symbolbild)

Am 26. April hat die Facebook-Nutzerin Sheekilah Jones im sozialen Netzwerk zwei Videos veröffentlicht, die sich im Internet viral verbreiteten. Eine der Aufnahmen wurde inzwischen knapp 13,5 Millionen Mal angesehen. Kein Wunder – Katzenvideos waren schon immer beliebt.

Die beiden Videos zeigen eine Szene, die an das Leben einer menschlichen Familie denken lässt. Man stelle sich vor, ein erwachsener Sohn oder eine erwachsene Tochter kommt am frühen Morgen von einer Party ins Elternhaus zurück und klopft artig an der Tür. Genau das macht eine schwarze Katze. Mit den Hinterpfoten auf einem Geländer und der rechten Vorderpfote auf der Türklinke stehend betätigt das Haustier den Türklopfer. Dann wartet die Katze geduldig darauf, dass die Tür geöffnet wird.

Sehe ich Gespenster, weil es 6 Uhr morgens ist? Oder klopft diese Katze tatsächlich an der Tür", schrieb Sheekilah Jones in ihrem Facebook-Beitrag.

Diese Katze ist aber nicht die einzige, die mit dem Türklopfer umzugehen weiß. Im vorigen Mai hatte ein Autofahrer in der britischen Ortschaft Bootle ein "Samtpfötchen" gefilmt, das offenbar ebenfalls an seiner Haustür geklopft hatte, damit die Besitzer das Tier hereinließen.

