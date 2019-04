1.000 Penis-Amputationen pro Jahr in Brasilien beunruhigen Staatschef Jair Bolsonaro

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro macht sich wegen einer Statistik Sorgen, wonach in dem größten Land Südamerikas jedes Jahr durchschnittlich 1.000 Penis-Amputationen vorgenommen werden. Am Donnerstag hat der 64-jährige Politiker das Problem auf Hygienemangel zurückgeführt. Die Regierung müsse die Männer über die Risiken mangelhafter Körperpflege aufklären.

In Brasilien werden wegen Mangels an Wasser und Seife 1.000 Penis-Amputationen jährlich vorgenommen. Wenn man an diesem Punkt ankommt, sieht man, dass wir in Wirklichkeit ganz am Boden sind. Wir müssen einen Ausweg aus diesem Abgrund finden und diesen Personen helfen. Wir müssen sie dafür sensibilisieren und ihnen zeigen, was sie tun müssen, um diese Blamage zu vereiteln", sagte der Staatschef.