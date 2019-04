K-9-Offizier stößt bei Verfolgung auf Stachelschwein – 200 Stacheln im Maul

© Facebook / Odin & Raven Coos County Sheriff's K9's

Ein Polizeihund ist in den USA in eine recht missliche Lage geraten. Bei einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz zur Verfolgung eines Verdächtigen bekam der K-9-Offizier Odin einen "Stoppelbart" aus Stachelschweinstacheln. Der Täter floh, der Hund kam in eine Tierklinik.