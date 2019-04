Treffer in luftiger Höhe: Fußball erwischt Vogel über Stadion – Taube fliegt nach Aufprall weiter

Quelle: AFP Treffer in luftiger Höhe: Fußball erwischt Vogel über Stadion – Taube fliegt nach Aufprall weiter (Symbolbild)

Spektakuläre Momente gibt es in Fußballspielen nicht nur auf, sondern auch über dem Rasen. In Russland verbreitet sich jetzt ein Video viral, das einen bizarren Treffer zeigt. In der Aufnahme prallt der Ball gegen eine fliegende Taube. Sie soll den Aufprall überlebt haben.