Beförderung zum Vorstellungsgespräch statt Strafe: US-Polizist hilft arbeitslosem Verkehrssünder

Quelle: AFP

An manchen Tagen scheint Murphys Gesetz doch nicht zu stimmen. Alles, was schiefgehen kann, wird nicht schiefgehen – aber nur dann, wenn Mitmenschen ein bisschen Mitgefühl an den Tag legen. Ein Arbeitsloser aus den USA hat statt einer Strafe plötzlich einen Job bekommen.